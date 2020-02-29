Elon Musk: F-35’in İHA karşısında ‘şansı yok’

Elon Musk’ın askeri bir sempozyumda F-35’e alternatif oluşturulması ihtiyacına dair açıklaması sonrası başlayan tartışmalara Aviation Week editörü Lee Hudson’da katıldı. Musk, Hudson’un Twitter’dan yaptığı açıklamaya “Rakip (F-35’in), insan tarafından uzaktan kontrol edilen, manevra özellikleri artırılmış insansız bir savaş uçağı olabilir. F-35’in buna karşı hiç bir şansı olmayacaktır” yorumu yaptı.

​Defence News’te yer alan haberine göre ise Elon Musk, sempozyum sırasında, hava muharebeleri alanında yenilikçi fikirlerlerin olup olmadığıyla ilgili bir soruya, “Savaş uçakları dönemi geride kaldı” şeklinde yanıt vererek, geleceğin İHA’lara ait olduğunu kaydetti.