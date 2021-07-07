Elon Musk, SpaceX tesislerinin yakınında bir prefabrik eve yerleşti: 35 metrekare büyüklüğünde, değeri 50 bin dolar

181 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Elon Musk, prefabrik bir eve taşındığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda gayrimenkullerini satarak 35 metrekarelik eve taşınan Musk’ın SpaceX’in Mars görevine odaklanmak için bu kararı aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz ay, değeri 50 bin dolar olarak açıklanan prefabrik eve taşınması ile ilgili açıklama yapan Musk, “Birincil evim Boca / Starbase’de kiraladığım yaklaşık 50 bin dolarlık bir ev. Bu harika bir şey” demişti.

Uzay şirketi SpaceX’in roketleme alanının içerisindeki sitede kiraladığı ev, ‘tiny house’ (küçük ev) konseptiyle tasarlanırken, içerisinde yaşam alanı olarak adlandırılan salon, tuvalet, yatak ve mutfak bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında herhangi bir şeye sahip olmak istemediğini ve tüm evlerini satışa çıkaracağını açıklayan Elon Musk, ABD’nin California eyaletindeki altı evini satmıştı.

Son olarak “özel bir yer” olarak adlandırdığı Bay Area malikanesini satışa çıkaran Musk, evini 37 milyon dolara satışa çıkarmış, evini orada yaşayacak büyük bir aileye satmak istediğini söylemişti.