Elon Musk: Starship roketini 2-3 ay içinde fırlatabiliriz

Test sırasında patlamasıyla gündeme gelen Starship‘e dair tartışmalar sürerken, Elon Musk, Twitter hesabından yapımı süren yeni roketin görüntülerini paylaştı. Musk, bunun inşa etmeyi planladıkları 20 kadar farklı prototipten biri olacağını belirtti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Musk, “Şimdi Starship SN1’i inşa ediyoruz. SN20’ye ya da Starship V1.0’a kadar geliştireceğimiz her prototipte küçük iyileştirmeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Videoda roketin yakıt tankının üzerine yerleştirilecek kubbeyi andıran üst kısmı üzerindeki çalışmaların sürdüğü görülüyor. Kasım ayındaki testlerde yaklaşık 10 metre yükseklikteki bu bölüm infilak etmişti.

Şirketin geliştirdiği ilk prototip olan Starship Mk1, 20 Kasım’da Teksas’taki basınç testleri sırasında infilak etmişti.

Her fırlatış 5 milyon dolar

Roketin nihai versiyonunun uzaya kargo ve yolcu taşıması hatta Mars’a insan taşıması hedefleniyor.

Tamamlandığında yüksekliği 118 metreye ulaşacak Starship sistemi 100 yolcu ve 100 tona kadar kargo taşıyabilecek. Yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanan roketin her fırlatılışı 5 milyon dolara mal olacak. Bu sistemin uzaya kargo ve yolcu taşıma maliyetini onda bir ile yüzde bire kadar indirebileceği öne sürülüyor.

Elon Musk, Eylül’de Starship’i 2020 ortasında fırlatmayı umduklarını ve önümüzdeki yılın sonuna kadar yolcu taşımaya başlayabileceklerini söylemişti.

Ay’ın çevresinde yapılacak ilk yolculuğun müşterileri arasında Japon milyarder Yusaku Maezawa da var. Maezawa’nın bu yolculuk içi SpaceX’e ne kadar para ödediği bilinmiyor.