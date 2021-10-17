Elon Musk’tan yeni Dogecoin yorumu

Servetini Dogecoin olarak hesaplayan ünlü bir youtubera yanıt veren iş insanı Elon Musk, “Umarım yaşamı Mars’a uzatmak için yeterlidir” dedi.

Sozcu.com.tr

Başta şaka amaçlı üretilen ancak Tesla CEO’su Elon Musk’ın çıkışları ile değeri oldukça artan kripto para Dogecoin’le ilgili Musk’tan yeni bir yorum geldi.

Dünyanın en zengin kişilerinden olan Musk, kripto para piyasasında çeşitli alt coinlere dair yaptığı yorumlarıyla tanınıyor. Geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden Dogecoin’le ilgili yaptığı yorumlar yüzünden paranın değerinde büyük değişiklikler yaşanmış, Musk bu nedenle çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı. Musk, bugün konu ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

SERVETİNİ DOGECOİN ÜZERİNDEN HESAPLADILAR

Musk, kendi servetini Dogecoin üzerinden hesaplayan bir youtubera yanıt verdi. Matt Wallace isimli YouTuber, Elon Musk’ın servetini Dogecoin olarak hesapladı. Wallace, Musk’ın yaklaşık 861 milyar Dogecoin’i (209 milyar dolar) bulunduğunu belirtti. Musk bu twite yanıt olarak, “Umarım bu servet Mars’a yaşamı uzatmak için yeterlidir” yanıtını verdi.

Yorum dizisindeki bazı Dogecoin destekçileri ise bu para biriminin gelecekte Mars’ta resmi para birimi haline gelebileceğini belirtti.

Twitin ardından Dogecoin’de ciddi bir değişim gözlenmedi.

Dogecoin Mayıs’ta 0,06 dolardan 0,74 dolarla zirveye yükselmiş ancak Musk’ın bir televizyon programında bu konuda şaka yapmasının ardından büyük değer kaybetmişti. Dogecoin şu anda yaklaşık 0.26 dolardan işlem görüyor.

KÖPEK PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Musk önceki haftalarda Twitter’da köpeği Floki’nin fotoğrafını paylaşmış, ardından bu köpeğin ismini veya resmini taşıyan kripto para birimleri büyük değer kazanmıştı.

Elon Musk’ın köpeği Floki’nin adını taşıyan ve Dogecoin’den özenilerek yaratılan yeni kripto para birimi Flokinomiks, bir günde yüzde 2400 değer kazanmıştı. Shiba Inu (SHIB) isimli kripto paranın değeri ise yüzde 300’den fazla yükselmişti.

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