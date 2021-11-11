EMA, coronaya karşı 2 yeni ilaca onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ilk kez corona virüsü (Covid-19) tedavisi için monoklonal antikor ilacı olan Ronapreve ve Regkirona adlı 2 yeni ilacın kullanımına onay verdiğini duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, EMA’nın İnsan Kullanımı için Tıbbi Ürünler Komitesi’nin (CHMP) Covid-19 tedavisi için monoklonal antikor ilacı olan Ronapreve ve Regkirona ilaçlarının kullanımına onay verdiği kaydedildi.

İLK KEZ ONAY VERİLDİ

Açıklamada, monoklonal antikor ilaçlarına ilk kez onay verildiği belirtilerek, “Ronapreve ve Regkirona, Covid-19 için olumlu görüş alan ilk monoklonal antikor ilaçları” ifadeleri kullanıldı.

12 YAŞINDAN BÜYÜK HERKESE UYGULANACAK

EMA, İsviçreli Roche Register GmbH şirketi tarafından geliştirilen Ronapreve’nin, ek oksijen gerektirmeyen ve hastalıklarının şiddetli hale gelme riski yüksek olan, en az 40 kilo ağırlığında ve 12 yaşından büyük kişilere Covid-19 tedavisi için kullanılmasını tavsiye etti.

Güney Koreli Celltrion Healthcare Macaristan Kft firması tarafından geliştirilen Regkirona’nın ise EMA, ilaca ek oksijen gerektirmeyen ve hastalıklarının şiddetli hale gelme riski yüksek olan Covid-19 hastası yetişkinlerin tedavisi için kullanılmasını tavsiye etti. EMA, her iki ilaca ilişkin tavsiyelerini yasallaşması için Avrupa Komisyonu’na göndereceğini kaydetti.

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