EMA’dan 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşı uygulanmasına onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 5 ila 11 yaş arası çocuklarda Pfizer/BioNTech üretimi corona virüsü aşısının kullanımını onay verdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 5-11 yaş aralığındaki çocuklara 3 hafta arayla 2 doz Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının uygulanmasına onay verdi. Aşının 10 mikrogramlık 2 doz halinde verilmesi önerildi.

Laboratuvar çalışmalarında aşı olan bin 305 çocuktan yalnızca 3’ünün Covid-19’a yakalandığı, bu oranın plasebo alan 663 çocuktan 16’sında Covid-19 tespit edilmesiyle sonuçlandığı aktarıldı.

Çalışmaların, aşının Covid-19 semptomlarını önlemede yüzde 90.7 etkili olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Yetişkinlere 30 mikrogram Covid-19 aşısı uygulanıyor. Aşının kullanımı, daha önce 12 yaş ve üzerindekiler için onaylanmıştı.

ABD VE KANADA ONAY VERMİŞTİ

İrlanda Başbakanı Michael Martin, daha önce EMA’nın aşıyı onayladığı takdirde İrlanda’nın Covid-19 aşısını ilkokul çağındaki çocuklara uygulamaya hazır olduğunu söylemişti.

ABD ve Kanada Ekim ayında 10 yaş altındaki çocuklara Covid-19 aşısının yapılmasına onay vermişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara uygulanabileceğini duyurmuştu.

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