



Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Türkiye hızla bir seçime gidiyor. bu erken mi yoksa baskın mı olur? Metropol araştırmanın son anketine göre barajı sadece üç parti aşıyor. AKP, CHP ve HDP bugün seçim olsa barajı aşacak partiler olarak görünüyor. Bu Erdoğan için bulunmaz fırsat. hele HDP'nin de baraj altında kalacağını garantilese seçim için bir dakika bile durmaz. 2002'deki gibi meclis iki partili olur AKP bu durumda tek başına iktidarı alır. Bu kez CHP ile didişmek yerine işbirliği bile önerebilir. Sanıyorum bundan sonra bir daha cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacak. Muhtemelen bizzat Erdoğan tekrar parlamenter sisteme dönülmesini isteyecek çünkü aksi takdirde yüzde 50'yi bulması çok zor. İkinci turda bulacak gibi olsa bile bu kez pek çok siyasi hareketle gizli ittifaklar kurmak ve onlara tavizler vermek durumunda. Oysa iki ya da üç partili bir mecliste tek başına iktidarı garantiliyor. Bunun da ötesinde hem MHPnin yükünden kurtuluyor hem de yeni kurulacak partilerin, Ali Babacan. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu gibi potansiyel tehlikeleri bertaraf ediyor. kısacası Cem yılmaz'ın Gora filminde olduğu gibi artık emareler belirdi. bir cisim yaklaşıyor. Bu cisim bir baskın seçim olabilir.