Emek ve Özgürlük İttifakı protokolü YSK’ya sunuldu: HDP’nin kararı belli oldu

Emek ve Özgürlük İttifakı, hazırladıkları ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu’na sundu. Buna göre HDP’nin Yeşil ve Sol Gelecek Parti’den seçimlere girmesi netleşti.

YSK’ya sunulan protokolde Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi’nin ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’ adıyla seçime katılacağı belirtildi.

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz tarafından imzalanan protokol; Yeşil Sol Parti adına Dursun Bektaş, EMEP adına Selma Gürkan ve TİP adına Eren Gönen’den oluşan heyet tarafından YSK’ya teslim edildi.

“HALKIN BEKLENTİSİ BU YÖNDE”

Protokole ilişkin şu açıklama yapıldı:

* “İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte ekonomik ve politik acil görevlerin gerçekleşmesi için hedeflediğimiz ittifak, emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlerin ortak ve birleşik mücadeleyi güçlendirmesi ve kararlı bir şekilde sürdürmesi büyük önem taşıyor. Bu birlik ve mücadele, yeni dönemin belirleyici ve etkin bir gücü de olmak zorundadır. Halkın beklentisi ve talebi de bu yöndedir.

“ORTAK, GÜÇLÜ VE KARARLI BİR MÜCADELE ZEMİNİ”

*Verilecek ortak mücadele, takınılacak güçlü ve kararlı tutum halkın acil ekonomik taleplerinin elde edilmesini ve demokratikleşme yolunda adımlar atılmasını sağlayacak bir yürüyüş olacaktır. İşçilerin, emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin, doğa ve insan hakları savunucularının dayanışması ve ittifakıdır. Ortak, güçlü ve kararlı bir mücadele zeminidir.

“HEDEF; DEMOKRASİNİN İNŞASINI”

* Hedefimiz demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi ilkeler temelinde halkın gerçek egemenliğine dayanan bir demokrasinin inşasını sağlamaktır. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde halkın egemen olduğu bir toplumsal düzen kurabiliriz. Bunu başarmak ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin değiştirici gücüyle mümkündür.

“SEÇİM İTTİFAKIYLA KATILACAĞIZ”

* Yurttaşların siyasi tercihlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YEŞİL SOL PARTİ), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) olarak 14 Mayıs 2023 günü gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’ adı altında seçim ittifakı yaparak katılacağımızı yurttaşlarımıza saygıyla duyururuz.”