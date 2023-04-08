Emek ve Özgürlük İttifakı seçim mutabakat bildirgesini açıkladı

Seçimlerin sonunda emek, barış ve demokrasinin kazanacağını vurgulayan Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bildirgesine göre, ittifak içerisinde yer alan Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) seçimlere 81 ilde Yeşil Sol Parti çatısından ortak listelerle katılacak.

İttifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise seçimlere 49 il ve 52 seçim çevresinde kendi listeleriyle girecek, diğer tüm il ve seçim bölgelerinde Yeşil Sol Parti’yi destekleyecek.

Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan toplantıyla kamuoyuna duyurulan bildirgede, “Emek, barış, demokrasi değerleri temelinde halkın egemen olduğu bir toplumsal düzen kurabiliriz” denildi. Açıklamaya Yeşil Sol Parti Sözcüsü İbrahim Akın, TİP Başkanı Erkan Baş, Emek Partisi Başkanı Ercüment Akdeniz, HDP Başkanı Mithat Sancar, EHP Başkanı Hakan Öztürk, TÖP Başkanı Perihan Koca ve Sosyalist Meclisler Başkanı Barış Kayaoğlu katıldı.

Bildirgede, 6 Şubat depremine de yer verilen bildirgede, on binlerce insanın yaşamını kaybettiği coğrafyada hala gerçek kayıpların sayısının bilinmediği, bilinmesinin istenmediği ifade edildi. Bildirgede şu ifadeler yer aldı:

“HEP BERABER SORUMLULUK ALALIM”

* 6 Şubat depreminin, kâr ve rant hırsıyla kurulmuş kentlerin yıkılması nedeniyle halklarımıza yaşattığı acı, üzerinden yıllar geçse de küllenmeyecek ve hep hafızalarda kalacaktır. Kritik ilk 72 saat boyunca kendine bağlı kurumları seferber etmeyen, arama kurtarma çalışmalarına ve acil ihtiyaçların teminine başlamayan tek adam iktidarı, halkı göz göre göre ölüme terk etmiştir.

* Siyasal iktidar halkın acıları, talepleri ve ihtiyaçları karşısında hantallık, umursamazlık ve kayıtsızlık içinde davranmıştır. Sadece bu nedenle bile bu tek adam düzenini değiştirmek ve onun egemenliğine bu seçimlerde son vermek zorundayız.

* Hayat pahalılığı, düşük ücretler, işsizlik, yoksulluk, geçinme ve barınma sorunlarının çözülmesi için somut adımların atılması ve işçilerin, emekçilerin, ezilen halk kitlelerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi bugün herkes için yakıcı ve acil bir meseledir.

* Bu gerçekten hareketle yaşanan ekonomik krizin ve çok yönlü toplumsal yıkımın ağır faturasını yerli ve yabancı tekellere ödetecek, emekçilerin yaşadığı güvencesizliğe ve geleceksizliğe son verecek politikaların izlenmesi şarttır.

* Hep beraber sorumluluk alalım. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yangın yerine çevrilen ülkeyi ortak talepler ve birlikte mücadele anlayışıyla geleceğe taşıyalım. Demokratik ve özgür bir temelde yeniden inşa edelim. Herkesi bu anlayış ve çağrı doğrultusunda ortak ve birleşik mücadeleye davet ediyoruz.”