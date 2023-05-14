Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları: 2023 milletvekili dağılımı, oy oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde YSK’nın onay verdiği saatte seçim sonuçlarına dair veriler açıklanmaya başlarken Emek ve Özgürlük ittifakına dair veriler de gelmeye başladı. Son veriler, anlık oy oranları, milletvekili dağılımında son durum Sözcü’de.

Seçim Sonuçları 2023

Emek ve Özgürlük İttifakı’na dair genel bilgiler

Emek ve Özgürlük İttifakı veya Üçüncü İttifak, Türkiye’deki 2023 genel seçimleri için 25 Ağustos 2022’de kurulmuş bir siyasi ittifaktır. İttifak, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) partilerinden oluşuyor.

İttifakın amacı, Türkiye toplumunda “eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış ve demokrasi temelinde bir değişimi yaratacak birlikteliği” sağlamak olduğunu beyan etti.

Halkların Demokratik Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi, 24 Mart 2023 tarihinde aldıkları kararla, 2023 genel seçimlerinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden katılacaklarını açıkladı. Emek Partisi de 6 Nisan 2023 tarihinde aynı kararı aldı.

22 Mart 2023 tarihinde Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını duyurdu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyeceklerini beyan etti.