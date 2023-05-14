60.5 F
Los Angeles
14 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemEmek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları: 2023 milletvekili dağılımı, oy oranları

Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları: 2023 milletvekili dağılımı, oy oranları

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs 2023 tarihinde YSK’nın onay verdiği saatte seçim sonuçlarına dair veriler açıklanmaya başlarken Emek ve Özgürlük ittifakına dair veriler de gelmeye başladı. Son veriler, anlık oy oranları, milletvekili dağılımında son durum Sözcü’de.

Seçim Sonuçları 2023 

Emek ve Özgürlük İttifakı’na dair genel bilgiler

Emek ve Özgürlük İttifakı veya Üçüncü İttifak, Türkiye’deki 2023 genel seçimleri için 25 Ağustos 2022’de kurulmuş bir siyasi ittifaktır. İttifak, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) partilerinden oluşuyor.

İttifakın amacı, Türkiye toplumunda “eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış ve demokrasi temelinde bir değişimi yaratacak birlikteliği” sağlamak olduğunu beyan etti.

Halkların Demokratik Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi, 24 Mart 2023 tarihinde aldıkları kararla, 2023 genel seçimlerinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden katılacaklarını açıkladı. Emek Partisi de 6 Nisan 2023 tarihinde aynı kararı aldı.

22 Mart 2023 tarihinde Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını duyurdu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyeceklerini beyan etti.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,491BeğenenlerBeğen
16,173TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,691TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States