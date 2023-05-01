Emeka Eze iş başında! (ÖZET) İstanbulspor-Giresunspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig’de 32. haftanın perdesi İstanbul’da kapandı, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor, Giresunspor’u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu’nda oynanan ve Mete Kalkavan’ın yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

EMEKA EZE İŞ BAŞINDA!

10. dakikada Emeka Eze’nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan İstanbulspor, ateş hattından kurtulma yolunda büyük bir adım attı. Devre arasında Eyüpspor’dan İbrahim Yılmaz’la takas edilen Eze, son 5 maçta attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle takımının yarışta tutunmasında önemli bir rol oynadı.

6 PUANLIK MAÇI KAPTI, NEFES ALDI

Antalyaspor ve Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmasının ardından düşme hattındaki rakiplerinden Giresunspor karşısında 49. dakikada Simon Deli’nin direkt kırmızı kart görmesiyle ikinci yarının büyük bir bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen 3 puanı kapan Fatih Tekke’nin ekibi, 32 puana yükseldi ve haftayı 15. sırada tamamladı. Yeşil Beyazlılar ile arasındaki farkı 5’e çıkaran Sarı Siyahlılar, 33. haftada Hatayspor’dan hükmen 3 puan alacak, ardından zorlu Galatasaray maçına çıkacak.

GİRESUNSPOR ATEŞ HATTINDA

Giresunspor’da Rijad Bajic, 17. dakikada kazanılan penaltıda İstanbulspor kalecisi David Jensen’i geçemedi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Çotanaklar, 27 puanla 16. sırada kaldı. Kritik maçı kaybeden Hakan Keleş’in ekibi, 33. haftada Fenerbahçe’yi konuk edecek ve kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 10. dakikada Okan Erdoğan’ın kendi sahasından uzun pasında ceza yayı yakınında Eduart Rroca topu kafa ile indirdi. Ceza sahası içi solunda topu alan Emeka Eze’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

16. dakikada orta sahadan Jorman Campuzano’nun uzun pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Borja Sainz, Demeaco Duhaney’i geçmeye çalışırken meşin yuvarlak Duhaney’in eline çarptı. Maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI | 17. dakikada penaltıda topun başına geçen Riad Bajic’in vuruşunda kaleci David Jensen sağına gelen meşin yuvarlağı çeldi. Seken topa sol çaprazdan Borja Sainz’ın vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada Alper Uludağ’ın kendi sahasının solundan uzun pasına hareketlenen Riad Bajic, ceza yayı civarında Simon Deli’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan Deli’ye sarı kart gösterdi.

KIRMIZI KART | 49. dakikada VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Mete Kalkavan, sarı kartı iptal ederek Simon Deli’ye direkt kırmızı kart gösterdi.

70. dakikada Hayrullah Bilazer’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serginho’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen’de kaldı.

90+5. dakikada Faruk Can Genç’in orta sahanın sağından uzun pasında ceza sahası içi solunda topu alan Borja Sainz’ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Süper Lig’in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 1-0 mağlup etti.