Emekli Amiral Cem Gürdeniz’den salya sorunu için çözüm önerisi: Deniz Kuvvetleri gemileri yardımcı olabilir

Marmara Denizi’ndeki deniz salyası (müsilaj) kâbusu, her geçen gün büyürken, bu konuda emekli Amiral Cem Gürdeniz’den de öneriler geldi.

“TOPLAMA İŞLEMİNDE BELEDİYELER YETERLİ DEĞİL”

Kıyılarda yayılan deniz salyasının aynı petrol kirliliğinde olduğu gibi deniz sathından toplanmasının önemine dikkat çeken Gürdeniz, “Bu işlemi şu anda belediyeler yapıyor. Ancak yeterli olmuyor” dedi.

“DENİZ KUVVETLERİ YARDIMCI OLABİLİR”

Bir petrol kirliliği durumunda bu iş aslen Ulaştırma Bakanlığı ile anlaşmalı olduğu özel firmaların olanaklarıyla yapıldığını belirten Gürdeniz, “Deniz Kuvvetleri’mizin bazı romorkör ve kurtarma gemileri de bu işlemlere yardımcı olabilir” önerisini sundu.

“MÜCADELE ZAMANA KARŞI YAPILMALI”

“Sorun tabakanın dibe çökmesi, dipteki canlı hayatı yok etmesidir” diye açıklık getiren Gürdeniz, bu sorunda zamanın önemli bir faktör olduğuna dikkat çekerek, “Mücadele zamana karşı yapılmalı doğanın kendi dengesini kurması beklenmemelidir. Zira Marmara bu aşamayı geçmiş görünüyor” ifadelerini kullandı.

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