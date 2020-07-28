Emekli bayrama yasaklı giriyor

Uzun süredir devam eden 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamasına emekli örgütlerinden tepki geldi. DİSK Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, “Milyonlarca yaşlımız adeta ikinci sınıf vatandaş gibi bu bayrama yasaklı giriyor. İnsanlar 65 yaş üstü diye bindikleri trenlerden, otobüslerden indiriliyor. Virüsü yaşlılarımız mı yayıyor? Ayrımcılığa bir an önce son verin” dedi.

BİZ Mİ YAYIYORUZ?

Bir taraftan ekonomi canlansın diye yurt dışından gelenlere yaşlarına dahi bakılmadan yasak uygulanmazken kendi vatandaşına yasak uygulamanın adalete de sığmadığını belirten Yavuz, “Örgütlü yapı olmadığı için bu kesim sesini duyuramıyor. Yalnız ve kimsesiz kaldılar. Virüsü yaşlılar mı yayıyor? Fabrikalar, iş yerleri çalışıyor, çocuklarımız iş yerlerine gidiyor, sonra bizlerin yanına geliyor. Virüs böyle de bulaşmıyor mu?” dedi.

ALIM GÜCÜ AZALDI

Yavuz, 65 yaş üstü insanların korunması gerçekten isteniyorsa, bu insanların sağlık ve beslenme ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini söyledi. Yaşlıların ekonomik güçlerinin son yüzde 5.75’lik zamla iyice düştüğünü belirten Yavuz, “Emeklilerin, yaşlıların bu bayramı gönüllerince yaşamaları mümkün değil. Yeni zam maaşımızı daha da küçülttü. Bayram ikramiyesi 6 bayramdır hiç değişmedi. İlk sene bin lirayla bir kurban alabiliyorduk, şimdi en ucuz kurban 2 bin lira. Bayram tatilinden geçtik, çocuklarımıza, torunlarımıza harçlık veremiyoruz” eleştirisinde bulundu.

NE ZAMAN YÜRÜYECEĞİZ?

Türk Emekli Sen Başkanı Osman Özdemir de, yasaklar nedeniyle milyonlarca yaşlının evlerinde hareketsiz kaldığını, bedenlerini zinde tutacak yürüyüşten mahrum olduğunu söyledi. 65 yaş üstü insanların sadece sabah saat 10’dan akşam saat 8’e kadar sokağa çıkabildiğine işaret eden Özdemir, “Güneşin altında kimse zaten dışarı çıkamıyor. Güneşin etkisini azalttığı akşam 7 gibi yürüyüşe çıkıyoruz, saat 8’i geçer de yasağı çiğneriz endişesiyle koşa koşa eve geliyoruz” dedi.