Emekli böyle isyan etti: Cebimde 5 kuruş yok

Denizli’de emekli İsmail Soydan; “Eskiden az verdikleri halde maaşım üç ay yetiyordu. Şimdi cebimde 5 kuruş yok. Üstelik köyde yaşıyoruz. Elin Almanyalısı Pamukkale’yi geziyor, burada Pamukkale’yi bilen yok” diye isyan etti.

Selami AYDIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Çardak ilçesinde üreticiler ve vatandaşları ziyaret etti. Karaca’yı karşısında gören 69 yaşındaki emekli İsmail Soydan yaşadıklarına isyan etti. Cebinde 5 kuruşu kalmadığını söyleyen Soydan, emekli maaşının yetmediğinden yakındı.

‘BİZİ NE HALE DÜŞÜRDÜLER…’



1996 yılında emekli olduğunu belirten Soydan, “Emekli olduğumda 30 bin lira maaş alıyordum. Etimi, sütümü alabiliyor, sarrafa uğrayıp köyüme öyle dönüyordum. Üç ay bu maaş yetiyordu. Şimdi maaşı alıyorum torunlarıma harçlık bile veremiyorum. Eskiden hepsine dağıtırdım. Bu kadar acı geliyor. Cebimde 5 kuruş kalmıyor. Bu kahveye geliyorum para yok. Bir de köyde yaşıyoruz. Bana para veriyor üstüne her şeye zam koyuyor. Böyle olmaz ki… 1996’da emekli olduğumda tam yaşardım. Elin Almanyalısı geziyor, biz Pamukkale’ye gidemiyoruz. Pamukkale’yi bilen yok burada. Giremiyorsun zaten. Eskiden az verdikleri halde köşeme bin lira atıyordum, o da yetiyordu. Ertesi ay da çocuklarıma lazım olduğunda veriyordum. Şimdi o da yetmiyor. Hiçbiri yetmiyor. Ne hallere düşürdüler bize…” ifadelerini kullandı.

‘BESİCİLER İSYANDA, İŞLETMELER KAPANIYOR’

Çardak’ta tarım ve hayvancılığın bittiğini belirten Karaca, hayvan sayısının yarı yarıya azaldığını ve çiftçilerin borçlarını ödeyemez duruma geldiklerini belirtti. Sorunları dinleyen Karaca’ya bir üretici, “Ocak ayında 4,70 liradan sütümüzü verdik. O zaman yem fiyatı 160 liraydı. Bir ay sonra paramızı alıncaya kadar art arda gelen zamlar nedeniyle yemin çuvalı 250 liraya yükseldi. Sütün parasını alamadan gelen zamlar nedeniyle kazancımız kalmadı. Tarım Kredi Kooperatifi’ndeki ürünlere indirim sözünün ardından hayvan alıp satmaya gelen giden yok. Zarardayız. Kredi borçlarımız yığılıyor. Bankalara olan borcumuz ödenemez durumda. İşletmeler kapanıyor ” diye şikâyette bulundu.

Karaca ise CHP iktidarında üretici borçlarında faizleri sileceklerini ana parayı da makul sürelere taksitlendireceklerini kaydetti.

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