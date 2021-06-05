Emekli emniyet müdüründen dikkat çeken 15 Temmuz açıklaması…

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve emekli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Konya’nın yerel televizyon kanalı kanal 42’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“DAĞLARDA SAKLANANLARIN HTS KAYITLARINA BAKILSIN”

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Konya İl Emniyet Müdürü olan Demir, FETÖ ile mücadeleye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz gecesi HTS kayıtlarına bakılması gerektiğini belirten Demir şunları söyledi:

*Dün FETÖ sever olanların birçoğu FETÖ savar olarak meydanlarda konuşuyor. O iş öyle olmuyor. Kendilerine güveniyorlarsa aynaya bakıp bir muhasebe yapsınlar. 15 Temmuz’u 16’sına bağlayan gece saklanıp da ertesi gün podyumlarda nutuk atanlarla bu işler yürümez.

* Şimdi herkes ortaya çıkıp 15 Temmuz kahramanı olmaya çalışıyor. Her şey şaşar ama HTS kayıtları şaşmaz. Bugün devletin ilgili makamlarında olup da sabah 05.00’e kadar şehri terk edip, dağlarda saklananların HTS kayıtlarına bir bakıversinler. Onlar, kendilerini biliyor. Onları devlet de biliyor. Hakikat güneşten daha zahirdir. Bunlar gün gelecek ortaya çıkacak.

“İKTİDARDA FETÖNÜN SİYASİ AYAĞINA GİRECEK MECAL YOK”

“İslam’ın şartı 5. 6’ncısı ise haddini bilmek. Ben haddimi biliyorum, muhataplarımız da haddini bilsin” diyen Demir açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Gazetecilere ‘filancaları FETÖ’cü’ diyerek, kumpas kurarak, yanındakine de ‘Bak sen bu adama çok iyi diyorsun ama FETÖ’cü’ deyip de bugün yüksek makamlarda oturan muhterem şahsiyetler var. Herkes bunları tek tek biliyor. Bugün o devlet büyükleri oralarda oturuyor, (Sayın Cumhurbaşkanını asla kastetmiyorum, onun dışındakiler), onlar bugün kırmızı plakalı araçlara biniyor, en yüksek makamlarda duruyor, onlar devlet büyüğü olarak zırhın içerisinde, tırnak içerisinde söylüyorum “suçluyu koruyorsunuz ama hırsıza hırsız diyeni yargılıyorsunuz.”

* Böyle saçma bir şey olmaz. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bir gün bunlar orta yere dökülecek ve bakın özgür hukuk bunun hesabını soracak. FETÖ’nün siyasi ayağına girecek mecal yok iktidarda. Hadise bu.

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