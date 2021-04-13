Emekli ikramiye zammı 146 TL mi, 503 TL mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin bayram ikramiyesine enflasyon oranında zam yapılacağını açıklayıp hangi yılın enflasyonunun baz alınacağını belirtmemesi kafaları karıştırdı. Bayram ikramiyesine, ilk ödendiği 2018’den bu yana yaşanan enflasyon kadar zam yapılması halinde bin liralık ikramiye bin 503 liraya çıkacak. Geçen yılın enflasyonu kadar zam yapılırsa ikramiye bin 146 lirada kalacak. Çok küçük bir ihtimal de olsa eğer 6 aylık enflasyon uygulanırsa zam 84 liraya kadar düşecek.

3 YILLIK İSTENİYOR

Bin liralık bayram ikramiyesine 3 yıldan bu yana hiçbir artış yapılmadığı için zamda en azından Mayıs 2018’in dikkate alınması isteniyor. Mayıs 2018’den Türkiye İstatistik Kurumu’nun en son veri açıkladığı Mart 2021’e kadar geçen sürede tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) yüzde 50.3 arttı. Eğer 3 yıllık resmi enflasyon kaybının telafi edilmesi isteniyorsa bin liralık ikramiyeye en az 503 lira zam yapılması gerekiyor. Ancak ödeme mayısta yapılacağı için aslında nisanda gerçekleşecek tahmini TÜFE oranının da bu hesaba eklenip zammın 520 liraya çıkarılması isteniyor.

2020 ENFLASYONU MU?

Hükümetin “enflasyon oranında artış” sözüyle 3 yıllık erime yerine sadece 2020’de gerçekleşen yüzde 14.6 oranındaki yıllık TÜFE’nin dikkate almış olabileceği de belirtiliyor. Bu durumda bayram ikramiyesine yapılacak zam 146 lirada kalacak. Küsuratlı olan bu zammın yukarı yuvarlamayla en fazla 150 liraya çıkarılması bekleniyor.

87 KİLO EKMEK 107 LİTRE SÜT GİTTİ

Bayram ikramiyesinin ilk ödendiği Mayıs 2018’de TÜİK hesabıyla ekmeğin kilosu 4.49 lira, doğalgazın metreküpü 1.16 lira, ayçiçek yağı 8.29 lira, süt 3.76 liraydı. Bugün ise ekmek 7.35 lira, doğalgaz 1.96 lira, ayçiçek yağı 17.49 lira ve sütün litresi 6.3 liraya çıktı. 3 yılda ikramiyeden 87 kilo ekmek, 107 litre süt, 63 litre ayçiçek yağı, 352 metreküp doğalgaz kaybedildi.