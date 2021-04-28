Emekli ikramiyesi zam oranına tepki yağdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen iftar sonrası yaptığı açıklamada emeklilere 1000’er lira olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl 100 liralık artışla 1.100 TL’ye çıkarıldığını duyurmuştu. Erdoğan’ın açıklamalarına tepkiler de gecikmedi. Başta muhalefet partili siyasiler olmak üzere emekli ikramiyelerine yapılan 100 liralık artış eleştirildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilen şu şekilde:

“SADAKA GİBİ ZAM OLMAZ!”

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Üstelik bu rapor açıklandığında emeklilere bayram ikramiyesinin 100 lira zamla 1100 lira olacağı ilan edilmemişti. Saray, kendini ve etrafını doyurmak adına halkı açlığa mahkûm ediyor! Biz ne dedik: Emeklilere verilecek ikramiye en az 1500 lira olmalı. Sadaka gibi zam olmaz!

“SORSAN AYNI GEMİDEYİZ”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: 1997’de en düşük emekli aylığının 5 katı maaş alan bir cumhurbaşkanı varken; Bugün, saraylarda yaşayan, en düşük emekli aylığının 53 katı maaş alan ve emekliye bayram ikramiyesi olarak yalnızca 100 TL “zam” reva gören bir cumhurbaşkanı var! Sorsan “aynı gemideyiz!”

“MİLLET TAŞ MI YİYECEK?”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan: ‘Emekliye bayram ikramiyesi 1.500 TL olsun’ teklifimiz, üç gün önce AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Bugün ayçiçek yağının bardakla satıldığı ekonominin sorumlusu şahsım, 1.000 TL olan emekli ikramiyesine 100 TL artışı layık gördü. #MilletTaşMıYiyecek ?

“BU YAĞMA DÜZENİNİ İLK SEÇİMDE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

25-26-27. dönem CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: AKP, 3 yıldır zam yapılmayan bin TL emekli ikramiyesine bu yıl için 100 TL’lik zam lütfetmiş. Devletin kaynaklarını yandaşlara, 5’li çetelere, pudra şekerlerine harcamaktan emeklinin payına 100 TL kalmış. Bu yağma düzenini ilk seçimde değiştireceğiz.

“GÖRÜNEN O Kİ İKİNCİ TORUNA HARÇLIK YOK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Emekli ikramiyesi 2018 den beri veriliyor. O tarihten bu yana enflasyon TÜİK verileriyle bile yaklaşık yüzde 50 arttı. Bu nedenle emekli ikramiyesinin en az 1.500 TL olması gerekirdi. AKP’nin emekliye layık gördüğü 100 liralık zam. Görünen o ki ikinci toruna harçlık yok.

“EMEKLİ İLE ALAY EDİYORLAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: Partimizin teklifi kabul edilseydi emekli ikramiyesi 1.500 lira olacaktı. 500 TL’lik artış önerimizi reddedip,100 lira zam yaparak emekli ile adeta alay ediyorlar. Elbet o sandık kurulacak.Emeklisi, işçisi, çiftçisi, esnafı,işsizi kendisine reva görülenin hesabını o gün soracak.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi: Emekli ikramiyesine 100 TL zam yapıldı. 1.500 Türk Lirası olsun teklifimiz, üç gün önce AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

“TABİRİ CAİZSE DAĞ FARE DOĞURDU”

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş : Haftalardır konuşulan emeklilerin bayram ikramiyelerine yapılacak olan artış miktarı Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Artış sadece 100 TL oldu. Bilindiği gibi 3 yıl önce emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000’er TL bayram ikramiyesi verilmeye başlanmıştı. Üç yıldır bayram ikramiyelerine artış yapılmamıştı. Son üç yılda ülkemizde enflasyon yaklaşık yüzde 50 oranında arttı. Dolayısıyla bayram ikramiyeleri de bu oranda eridi ve alım gücü düştü. Emeklilerin beklentileri üç yıllık enflasyon kadar artırılarak bayram ikramiyelerinin 1,500 TL’ye çıkarılmasıydı. Ancak emekliler yüzde 10 oranında artışla hayal kırıklığı yaşadılar. Tabiri caizse dağ fare doğurdu.

“AZ KALDI BU BOZUK DÜZEN GİDECEK”

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Bicer Karaca: Şahsım Hükümeti emeklilerin bayram ikramiyesine 3 yıl sonra 100 TL zam yapmış. Saray beslemeleri hamuduyla götürürken, emeklimize sadece 100 Lira kalmış. Az kaldı, bu bozuk düzen gidecek, halkın düzeni gelecek.

“ENFLASYON KADAR ARTMIŞ OLSAYDI 1.465 TL OLMASI GEREKİRDİ”

Ekonomi yazarı Uğur Gürses: İlk defa Haziran 2018’de emeklilere 1000 TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, enflasyon kadar artmış olsaydı bugün 1.465 TL olması gerekiyordu.

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