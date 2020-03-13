Emekli istihbarat astsubay cinayetinde flaş gelişme

Olay, önceki gün Düzce’nin Çamköy Mahallesi’ndeki çevre yolunda meydana geldi. Emekli jandarma istihbarat astsubay Şeref Ateş, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Ateş’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada K.B., E.K. A.G. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Üç kişi ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.
Emekli jandarma istihbarat astsubay Şeref Ateş, Tokat’ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Yakınları tarafından tabutu üzerine Türk bayrağı konulan Ateş, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (İHA-DHA)
TUTUKSUZ YARGILANIYORDU
İstanbul Jandarma Komutanlığı’nda görevli istihbarat astsubay Şeref Ateş, Hrant Dink cinayeti davası kapsamında 27 Temmuz 2016’da gözaltına alınmış ve 10 Ağustos 2016’ta tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu yargılanan Ateş, 8 Aralık 2017’de tahliye edilmişti. Ateş, ‘anayasayı ihlal’, ‘kasten öldürme’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından yargılanıyordu.