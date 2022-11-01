Emekli Koramiral Aydan Erol tahliye edildi

Yargıtay’ın 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasının onamasının ardından tutuklanan Emekli Koramiral Aydan Erol hakkında sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye kararı verildi.

Yargıtay‘ın 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasının onamasının ardından çıkarılan yakalama kararı kapsamında 13 general geçen yıl Ağustos ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hapis cezasının onanmasının ardından cezaevinde tutuklu bulunan 82 yaşındaki Emekli Koramiral Aydan Erol hakkında sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye kararı verildi.

“80 YAŞINDAKİ DİĞER KOMUTANLAR DA CEZAEVİNDE AYNI KOŞULLARDA”

SÖZCÜ’ye konuşan Avukat Celal Ülgen, şu ifadeleri kullandı:

*Aydan Erol 28 Şubat kumpas davası mağdurlarından. Yanak içi kanseri ile boğuşuyordu. Bir yandan ilerleyen yaş durumu, öte yandan kanser tedavisi için haftada 3 kez ring arabası ile cezaevinden hastaneye gidiş geliş günde 4 saat yol, Aydan Amirali çok sarsmış ve yormuştu.

*Bu nedenle Dilekçe vererek ATK’ya sevkini ve cezaevi koşullarında kanser tedavisinin başarılı olamayacağını ivedi olarak sağlık nedeniyle tahliyesini talep etmiştik.

*Adli Tıp kararı dikkate alınarak dün gece saat 01.00 sularında tahliye gerçekleşti. Daha doğrusu ailesi aranarak saat 23.30 itibariyle gelip Aydan Amirali almaları istendi.

*Aydan Amiral şu anda evinde ancak ailesi sevinmek yerine üzüntülerinin pekiştiğini görmek şaşırtıcı değil.

*Cezaevi koşulları hastalığın iyileşmesinden çok kötüleşmiş olmasına neden olmuş. Şimdi giden günleri tedavi açısından nasıl geri getireceklerini düşünüyorlar.

*Bu sadece Aydan Amiral için geçerli bir durum saptaması değil elbette. 80 yaşın üzerindeki diğer komutanlar da cezaevinde aynı koşullarda işkence çekmekteler.

*Bu duruma toplu bir dur demenin zamanı geldi de geçiyor. Aksi taktirde cezaevlerinden tabutlar çıkmaya başlayacak.

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