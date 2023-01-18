Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, FETÖ’cü savcıların hedefindeki isimdi

İstanbul’da 86 yaşında hayatını kaybeden Diyarbakır Jandarma Asayiş Bölge Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı, emekli olduktan sonra sözde Ergenekon ve Balyoz kumpasının başlatıldığı 2007 yılından itibaren özel yetkili FETÖ’cü savcıların hedef tahtasına oturtuldu.

Firari savcı Zekeriya Öz ile Ankara’da Genelkurmay Seferberlik Bölge Başkanlığındaki kozmik odada günlerce arama yaparak gizli belge ve evraklara el koyan ve Ankara’da sahte kimlikle top sakal bırakıp kılık değiştirmiş bir halde yakalanan savcı Mustafa Bilgili ile eski FETÖ’den ihraç edilen savcı Ercan Şafak, Hasan Kundakçı hakkında PKK itirafçıları, Deniz kod adı verilerek gizli tanık yapılan Şemdin Sakık ile İsveç’e sığınan eski PKK’lı Abdulkadir Aygan ve uydurma gizli tanık ifadeleriyle 4 ayrı soruşturma yürüttü.

İstanbul ve Diyarbakır özel yetkili savcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda, “Tamburalı Paşa” terörle mücadelede aktif görev aldığı için sivillere yönelik yargısız infaz gibi ağır suç isnadına maruz bırakıldı.

KUNDAKÇI ALEYHİNE DELİL TOPLAMAK İÇİN İSVEÇ’E GİTMEK İSTEDİLER

Ankara’da özel yetkili savcı olan Mustafa Bilgili ile İstanbul Beşiktaş Adliyesinde görevli Zekeriya Öz’ün gizli tanık yaptığı kişiler üzerinden itibar operasyonuna maruz bırakılan ve tutuklanması için hakkında sahte deliller üretilen Hasan Kundakçı Paşa defalarca ifadelere çağrıldı.

Kundakçı Paşa ile ilgili İsveç resmi makamlarına PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan’ın cevaplaması için 70 soru gönderen savcı Mustafa Bilgili ile Adana MİT tırlarını durduran savcı Ahmet Karaca, daha sonra Adalet Bakanlığına başvuru yaparak İsveç’e bizzat gidip itirafçı Aygan’ı, aralarında Korgeneral Hasan Kundakçı’nın da yer aldığı TSK ve Jandarma personeli hakkında sorgulamak istedi.

Adalet Bakanlığı da bu iki savcının talebini kabul ederek İsveç makamlarına bildirdi. Ancak İsveç, “Bizim ülkemizde böyle bir prosedür yok. Siz soruları gönderin, biz sorgusunu yapar size göndeririz” cevabını verdi.

Aygan, Kundakçı Paşa hakkında, soyut gerçek dışı iddialarda bulundu ve bu ifadeler üzerine hakkında soruşturmalar başlatıldı. FETÖ’nün darbe girişimi sonrasında kumpas olduğu anlaşılıp özel yetkili savcılıklar kapatılınca Kundakçı Paşa hakkında birbiri ardına takipsizlik kararları verildi.

TERÖRİSTLERİN İÇTİMA ALDIĞI TEPEYE ÜS BÖLGESİ KURDU

Hasan Kundakçı, operasyonlarda bizzat birliklerin başında tamburalı tüfeği ile görev aldığı için adı “Tamburalı Paşa” olarak anılmaya başlandı. Kundakçı, 2 Mayıs 1993’te Diyarbakır’ın Dicle, Elazığ’ın Arıcak ve Alacakaya ilçeleri üçgenindeki Görese Dağı Kurşunlu bölgesinde yürütülen operasyonda 38 teröristin öldürüldüğü operasyonu bizzat yönetti.

Teröristlerin Görese bölgesinde sabah içtima yaptıkları Akübek Tepe’yi teröristlerden temizledikten sonra buraya kalıcı üs bölgesi kurdurup bölgedeki alan hakimiyetinin sağlanmasıyla teröristlerin bölgedeki etkinliğini sonlandırdı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapan Kundakçı Paşa, 1995 yılında Irak’ın kuzeyinde 35 bin askerin katılımıyla başlatılan Çelik harekatının başındaki isimdi.