Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın hayatını kaybetti. Yalçın çarşamba günü kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonrası Dokuz Eylül Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen Cumartesi günü saat 20:05’de hayatını kaybetti.
Yalçın’ın cenazesinin 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası Çeşme Çakabey Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.