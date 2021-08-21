Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın hayatını kaybetti

Yazan:
Alaturka Online
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Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın hayatını kaybetti. Yalçın çarşamba günü kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Yayınlanma: 01:26 – 22 Ağustos 2021

Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın hayatını kaybetti

Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonrası Dokuz Eylül Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen  Cumartesi günü saat 20:05’de hayatını kaybetti.

Yalçın’ın cenazesinin 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası Çeşme Çakabey Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

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