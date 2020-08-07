Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay: Çatışma ortamına çekmek istiyorlar

Gelişmeleri yakından izleyen 21. Yüzyıl Türkiye Araştırmalar Enstitüsü Başkanı, Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Dairesi eski Şube Müdürü emekli Kurmay Albay Ünal Atabay konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Atabay, “Türkiye’nin karşısında yer alan ülkeler, kendi emellerine ulaşmak adına, Türkiye’yi aynı anda birçok cephede çatışmaya girmesini arzuluyor. Böylece gücünü geniş bir sahaya yayılmasını sağlayarak, kendi inisiyatifleri doğrultusunda yeni senaryolara dahil etme peşindedirler” dedi. Atabay kirli oyunları şöyle özetledi:

– Libya’da; Türkiye-Rusya arasında İdlib benzeri bir anlaşma ile ateşkes sağlamak ve ikiye bölünmüş bir Libya yaratmak, bu kapsamda Türkiye’nin de iknası için Hafter tarafında yeni bir siyasi figür devreye almak.

– Libya sahasını şekillendirmek adına, İdlib’de Türkiye’yi tazyik etmek.

– Fırat’ın doğusunda YPG-Esad rejimince oluşturulacak bir tehdit odağıyla Türkiye’nin müdahalesine açık bir durum yaratmak ve burada yeni bir cephe daha açılmasını sağlamak.

– Kıbrıs’ta Rum Milli Muhafız Ordusu’nu, ABD’nin “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programı” çerçevesinde eğitmek, silah desteği sağlamak ve Kıbrıs Adası’nı bir çatışma ortamına sürüklemek.