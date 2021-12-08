Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı 2022’de belli gibi…

Emekli maaşı, ardı ardına gelen zamlar sonrasında adeta buhar olurken harç ve vergilere yüzde 36.2 zam yapan devlet, eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 zam verecek.

Memur-Sen’in toplu sözleşme kapsamındaki memur ve memur emeklilerine ek zam sözü verilmesi akıllara işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerini getirdi. Memur emeklilerinin dışında 8 milyon 480 bin işçi, 2 milyon 708 bin de esnaf ve çiftçi olmak üzere toplam 11 milyon 188 bin emekli daha aylık alıyor. Memur emeklileri toplu sözleşmeyle çok düşük de olsa zam ve enflasyon farkı alırken, 11.2 milyon emekliye sadece geçmiş enflasyon kadar zam yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda toplu sözleşme dışında bırakılan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise yüzde 13.8 civarında zam alacağına işaret ediyor.

%10.48’LİK ZAM GARANTİ

TÜİK, temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Böylece yüzde 10.48’lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek.

Maaş zamları 3 Ocak 2022’de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Birbiri ardına yağan zamların yol açtığı gerçek hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK’in Aralıkta nasıl bir enflasyon açıklayacağı bilinmiyor.

YÜZDE 3 OLURSA 13.8 ZAM

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 zam alacaklar.

MEMUR 5 BİN TL’Yİ GÖRECEK

SÖZCÜ’nün yaptığı hesaplamalara göre, aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa temmuz ayında 4 bin 444 lira olan en düşük memur maaşı önümüzdeki ocak ayında 5 bin 97 liraya, enflasyon yüzde 3 olursa da 5 bin 142 liraya yükselecek. Halen 3 bin 166 lira olan en düşük memur emeklisinin aylığı da yüzde 3’lük aralık enflasyonu tahminiyle 3 bin 663 liraya çıkacak. Aralık enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşirse, en düşük işçi emeklisi aylığı bin 626 liradan bin 851 liraya, esnaf emeklisi aylığı bin 764 liradan 2 bin 7 lirayla ve bin 663 lira olan çiftçi emeklisi aylığı da bin 893 liraya yükselecek.