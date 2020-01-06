Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar oldu? 2020’deki zamlı emekli maaşları…

Emekli ve memurların merakla beklenen zamları belli oldu. TÜFE’nin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam açıklandı. Memur ve emekliler maaşlarına yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek yüzde 1.5 enflasyon farklı alacak. İşte zamlı emekli ve memur maaşları…

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI

Sözcü Gazetesi’nden Erdoğan Süzer’in haberine göre; TÜİK 2019 yılı Aralık ayı TÜFE verisini açıkladı. TÜİK’e göre TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74, yılın ikinci 6 ayında yüzde 6.5 ve yıllık olarak da yüzde 11.84 oranında arttı. Aylığı bin liranın altında olan emeklilere yine zam yok.

Açıklanan TÜFE’ye göre, Temmuz ayında yüzde 5 zam yapılan memur ve memur emeklileri Ocak ayında 1.5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve yüzde 1.5 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.5 zam alacak.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 77 TL ZAM

En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 oranındaki zamla bin 186 liradan bin 263 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİNE: 134 TL ZAM

Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.5 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.5 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 435 liradan 2 bin 569 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMURA: 188 TL ZAM

Halen 3 bin 417 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.5 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.5 zamlanarak 3 bin 605 TL oldu.