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12 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineEmekli öğretmen: "Kılıçdaroğlu" diyorum! İktidar parti kazanırsa artık bu memleket iflah olmaz!

Emekli öğretmen: “Kılıçdaroğlu” diyorum! İktidar parti kazanırsa artık bu memleket iflah olmaz!

Alaturka Online
Alaturka Online

Emekli öğretmen: “Kılıçdaroğlu” diyorum! İktidar parti kazanırsa artık bu memleket iflah olmaz!

Alaturka Online
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