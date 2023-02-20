Emekli Orgeneral Şener Eruygur vefat etti

Jandarma Genel Komutanlığı döneminde bütün ilçelerde örnek bahçeler kurduran, köy evleri yaptıran, Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği alanların milli park olmasını sağlayan Şener Eruygur Ergenekon kumpas davası kapsamında Orgeneral Hurşit Tolon’la birlikte Kandıra Cezaevine konulmuştu.
Cezaevinde merdivenden düşüp beyin kanaması geçiren Eruygur, o günden buyana zaman mefhumunu, okuma yazma yetisini de kaybetmişti.
Eruygur, Salı günü Selimiye Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Eruygur, 81 yaşındaydı.