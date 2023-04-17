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17 Nisan 2023
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Emekli polis, eşi ve iki çocuğunu vurdu: Pişmanım…

Alaturka Online
Alaturka Online

Eşi ve çocuklarını silahla yaralayan emekli polis S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.Ö’nün ifadesinde “Her şey bir anda oldu, anlamadım. Ailemle bir problemim yok. Pişmanım.” dediği öğrenildi.

TESLİM OLMUŞTU

Zanlı, dün Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Ali Demirtaş Sokak’taki evinde bilinmeyen bir nedenle eşi S.Ö. (50) ile çocukları A.Ö. (20) ve M.Ö’yü (24) beylik tabancasıyla yaralamış, olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla teslim olmuştu. (AA)

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