Emekli Tuğgeneral Ertürk: TSK’yı, Atatürk’ün yaptığı gibi sınırlarımıza çekmemiz lazım





Usta gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası’nda, Türkiye’nin Suriye politikası masaya yatırılıyor. Türkiye’nin Suriye’de ne yapması gerektiğini anlatan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, “80 milyonluk bir ülke, bir kişinin aklına asla emanet edilemez. Derhal Esad’la anlaşmamız, barış yapmamız lazım. TSK’yı derhal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı gibi sınırlarımıza çekmemiz lazım.” ifadelerini kullandı. Demokrasi Arenası’nın bu haftaki konukları Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Sanatçılar Levent Üzümcü ve Orhan Aydın. Tele1'e destek olmak için:

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