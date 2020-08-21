Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’dan Şok Eden Açıklamalar! Bunkları İlk Kez Duyacaksınız !

Hidrokarbon yatağı nedir, neden önemli?

Türkiye Karadeniz’de hidrokarbon yatağı bulursa ülkeler arasında sorun yaşanır mı?

Doğu Akdeniz meselesi nasıl ortaya çıktı? Libya’yla yapılan anlaşma neden önemli, nasıl ortaya çıktı?

Libya Anlaşması’nın mimarı Cihat Yaycı devlete kırgın mı? Yunanistan, Mısır ve İsrail’i nasıl dolandırdı? Türkiye neden İsrail’le anlaşma masasına oturmalı?

EGAYDAAK nedir? Yunanistan’ın el koyduğu adalara neden müdahale edilmiyor?

Doğu Akdeniz’de neden Yunanistan’la müzakere yapamayız?

Cüneyt Özdemir soruyor, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı yanıtlıyor.