Emekli vatandaş: Günde 18 saat mücadele edersem ayakta durabiliyoruz

İYİ Parti lideri Akşener, Yalova’da esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Yalovalı esnaf, İYİ Parti liderine siftah yapamamaktan yakındı. Emekli olduğunu ancak esnaflığa devam ettiğini belirten bir vatandaşın “Günde 18 saat mücadele edersem ayakta durabiliyoruz” diye yakınması dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova’daki ziyaretlerine Armutlu, Termal ve Merkez ilçelerinde devam etti. Akşener, Merkez ilçesinde kendisini takip eden vatandaşlara konuşma yaptı. Akşener’in konuşmasını, ‘altılı masa’da yer alan partilerin il başkanları da takip etti. Akşener, konuşmasının ardından esnaf ziyaretlerini sürdürdü.

Akşener’in işleri sorduğu esnaf, müşteri sayısının azalmasından ve alım gücünün düşmesinden dert yandı. Bazı işletmeciler gün boyu hiç siftah yapmadıklarını söyledi.

“ESKİDEN 50 KİLO ET SATIYORDUM ŞİMDİ 15-20 KİLO”

Bir kasap, “Eskiden 50 kilo satıyorsam şimdi 15-20 kilo satıyorum” dedi.

Faturalardan dert yanan bir esnaf, “Ben 10 senedir dükkan işletiyorum. Her ay normalde 300 lira gelirdi en fazla. Bu ay 925 lira geldi. Hem de klima bile yakmıyorum. Normalde evlere yaz ayında doğalgaz faturası gelmezdi bu ay 80 lira gelmiş” diye konuştu.

EMEKLİ: GÜNDE 18 SAAT MÜCADELE EDERSEM AYAKTA DURABİLİYORUZ

Başka bir kasap ise, “Haftada 1 kilo et alan müşteri 250 grama düştü. Bunu verirken utanarak veriyoruz” dedi.

Emekli olduğunu ancak esnaflığa devam ettiğini belirten bir vatandaş ise, “Günde 18 saat mücadele edersem ayakta durabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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