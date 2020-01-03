Emekli Zammı Açıklandı ! Emekliler İsyan Etti !





Bugün saatler 10.00’ı gösterdiğinde enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da netleşti. Bilindiği üzere maaşlarda yaşanacak artışta en önemli etken, 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamlarıydı. Daha önce ilk 5 aylık veri açıklanmış ve bu veriler doğrultusunda emeklilere yüzde 5.59’luk bir zam yapılması bekleniyordu. Ancak Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte bu durum değişkenlik gösterdi. Aralık ayı enflasyonunda yıllık TÜFE yüzde 11.84 olurken, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da yüzde 6.49 olarak belirlendi. Zam oranını duyan vatandaşlar ise arama motoru üzerinden ‘Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak ve SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar oldu?’ sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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