Emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı belli oldu mu?

Emekli maaşı 2022 yılı itibariyle zamlanacak. Yıl içerisinde iki kere zam alan emekliler Ocak ayı zammını hesaplamak için enflasyon oranlarını inceliyor. Gelecek ay TÜFE’nin eksi çıkması beklenmediği için SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarına en az yüzde 7,47 zam oranına kesin gözüyle bakılıyor.

Emekli maaşı, corona virüs salgınının yanı sıra yüksek kur ve enflasyonun altında ezildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilki Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı beklemeye başladı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor. TÜİK, Temmuz ayından Kasım sonuna kadar geçen 5 aylık sürede tüketici fiyatları endeksinin kümülatif olarak yüzde 7.47 arttığını açıkladı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için Aralık aylarının aylık TÜFE oranlarının da açıklanması gerekiyor. Gelecek ayda TÜFE’nin eksi çıkması beklenmediği için yüzde 7.47’lik zam oranı şimdilik cepte görünüyor.

Geçen yıl TÜFE, Aralık ayında yüzde 1.25 artmıştı. Bu yıl da benzer bir endeks artışı yaşanması halinde bu yılın ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10 üzerine çıkacak.