Emekliler, 7 bin 500 lira için kuyrukta

Eskişehir’de emekliler bir bankanın hayata geçirdiği promosyon uygulamasını haber alır almaz bankanın kentteki şubelerine akın etti. Şubelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Birçok ilde benzer görüntülerin kaydedildiği öğrenildi.

Bir bankanın başlattığı yüksek miktardaki emekli maaşlarına promosyon uygulaması duyulur duyulmaz uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Daha önce başka banka şubelerinden maaşlarını çeken emekliler öğrendikleri miktarı haber alınca mevcut bankalardaki hesaplarını kapatarak daha yüksek promosyon veren banka şubelerine akın etti.

Bankanın Eskişehir’deki şubelerinin önünde de uzun kuyruklar oluştu. Eskişehir Odunpazarı ilçesi Taşbaşı şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturan emekliler, promosyondan yararlanmak için uzun süre beklemek durumunda kaldı. Pek çok ilde benzer görüntülerin kaydedildiği öğrenildi.