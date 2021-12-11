Emekliler de sokağa çıktı: Geçinemiyoruz

Tüm Emekli-Sen tarafından yurdun çeşitli illerinde eylem yapan emekliler “Geçinemiyoruz” diyerek seslerini hükümete duyurmaya çalıştı.

İlker KILIÇASLAN İsmail AKDUMAN

Ardı ardına gelen zamlar sebebiyle ağırlaşan ekonomik şartlar altında geçinmeye çalışan emekliler Türkiye’nin çeşitli illerinde meydanlara inerek hükümete seslendi.

Tüm Emekli Sendikası’na bağlı emekliler Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda biraraya gelerek, artık geçinemediklerini dile getirdi.

“EMEKLİ MAAŞI 100 DOLAR ŞAKA GİBİ”

Tüm Emekli Sendikası Manisa İl Temsilcisi Fadıl Gezen, Türkiye’de bir emeklinin aylık asgari 1500 lira ile geçinmek zorunda kaldığını ve bu maaşı 100 dolara tekabül ettiğini ifade ederek, “Geçinemiyoruz.” Diyerek tepkisini dile getirdi.

Emeklinin son 1 ay içerisinde yoksullaştığını ifade eden sendikanın il temsilcisi Gezen Şu ifadelere yer verdi:

“Pandemi de en az 1500 liraya çıkarıldığı söylenen emeklinin maaşı yaklaşık 100 dolar. Şaka gibi. Son bir ay içerisinde emekliler ile birlikte toplum yüzde 30 yoksullaştı. Aldığımız 1500 lira maaş ile nasıl geçinmemizi bekleyebilirler. Biz emekliyiz. Yıllarca bu ülkeye çeşitli alanlarda hizmet etmiş kişileriz. Emekliliğimizi rahat geçirmek, parklarda oturup çayımızı içip sohbet etmemiz gerekirken, meydanlarda ‘Geçinemiyoruz’ diye haykırıyoruz. Artık torunlarımızı bile yüzüne bakamıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız bu durumda, torunumuzun yüzüne nasıl bakabiliriz.”

“EMEKLİNİN GÜCÜNÜ SANDIKTA GÖRECEKLER”

Tüm emekçiler ve asgari ücretliler gibi kendilerinin de insanca yaşayabilecek ücret talep ettiklerinin altını çizen sendika il temsilcisi Gezen konuşmasında son olarak hükümete seslenerek şöyle konuştu:

*Biz kimseden lütuf veya sadaka istemiyoruz. Yıllarca döktüğümüz alın terinin karşılığını istiyoruz. Biliyoruz ki bunun için kaynak mevcut. Bu kaynak yandaş sermayeye harcanmak yerine bize aktarılsın. Emeklilere verilmesi düşünülen yüzde 7-8’lik zam bir hafta içinde eriyip gidecek.

*Tüketim zamları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında. Çarşıya ve pazara çıkılabilecek şekilde değil. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi siyasi iktidar, emeklilerin örgütlenmesinden bile rahatsız. Sendikamızı kapatmaya çalışıyorlar.

*Ama biz buradan kendilerine sesleniyoruz. Bize insanca yaşayabilecek ücret vermezlerse, Türkiye’deki 13,5 milyon emeklinin gücünü sandıkta görecekler.

Açıklamanın ardından emekliler ‘AKP Susacak Halk Konuşacak’, ‘Zam, Zulüm İşkence, İşte AKP’ sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

SAMSUN’DA DA SOKAĞA ÇIKTILAR

Samsun’da bir araya gelen Tüm Emekli-Sen üyeleri, eylem yaparak geçinemediklerini haykırdı.

Asgari ücretin, emekli maaşlarının zamlar karşısında eridiğini belirten emekliler, devam eden bütçe görüşmelerinden de kendileri için bir şey çıkmayacağını ileri sürdü.

2022 yılı bütçesinin daha yapılmadan eridiğini dile getiren emekliler, pandemide bin 500 liraya çıkarılan emekli maaşının şuan 100 dolar ettiğini vurguladı.

“ÇOK YERDEN MAAŞ ALAN ARSIZLAR”

Emekliler adına basın açıklaması yapan Tüm Emekli-Sen Samsun Şube Başkanı Ali Yılmaz, son bir ayda yüzde 30 yoksullaştıklarını kaydederek, “Kimilerine göre ekonomini uçuyor. Hey şey tıkırında. Onların yaşadığı yerlerde öyle demek ki. Halkın nasıl yaşadığını bilmeyenler, ekonominin çok iyi olduğunu söyler tabi. Çok yerden maaş alan arsızlar iki kilo et alma da yarım kilo et al, ölür müsün der tabi” diye konuştu.

“ÇARŞI PAZARA ÇIKILACAK GİBİ DEĞİL”

Konuşmasında emekliye verilecek olan yüzde 7-8 zammın bir hafta da yok olacağını belirten Yılmaz, “Tüketim zamları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında. Çarşı pazar çıkılacak gibi değil. Bayram ikramiyeleri 4 yıldır yerinde sayıyor. İntibak yasası çıkarılmadığından maaşlar arasındaki farklar büyüyor. Sağlık, muayene, ameliyatlar, ilaçlar, tahliller can yakıyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi siyasi iktidar emeklilerin örgütlerinden rahatsız, sendikalarımızı kapatmaya çalışıyor” dedi.

“13.5 MİLYON EMEKLİ BU İKTİDARDAN KURTULACAK GÜÇTE”

Hükümetten taleplerini karşılamalarını ve insanca yaşamak istediklerini dile getiren Ali Yılmaz, “2022 yılı bütçesi halkın taleplerini karşılayacak bir bütçe olsun. Tüm Emekliler Sendikası olarak, tercihlerini halktan yana yapan iktidarı yaratmak için, emek, demokrasi, barış ve adalet için herkesi mücadeleye çağırıyoruz. 13.5 milyon emekli, 6 milyon EYT’li eninde sonunda, bu iktidardan kurtulacak gücü kendi örgütlü mücadelesinde bulacak. Sermayeye, faize, silahlara değil, emekçiye, emekliye, halka bütçe istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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