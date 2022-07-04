Emekliler isyan etti: Artık yeter!

TÜM Emekli Sen, en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liraya yükseltilmesine yapılan açıklamayla tepki gösterdi. “Artık yeter!” denilen açıklamada, “Emekliyle adeta dalga geçiliyor. İnsanca bir yaşam isteyenlere, açlık sınırının yarısı olan 3 bin 500 TL, aylık olarak reva görülüyor.” ifadeleri kullanıldı.

Tüm Emekliler Sendikası (TÜM Emekli Sen) Merkez Yürütme Kurulu, yazılı açıklama yaparak , en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liraya yükseltilmesine yapılan açıklamayla tepki gösterdi.

“ARTIK YETER!”

“Artık yeter!” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Ülkemiz emekliler, işçiler, köylüler, emeğiyle geçinenler açısından git gide dayanılmaz hale gelmektedir. Temel tüketim maddelerine gelen art arda zamlar yaşam koşullarını özellikle emekliler için akıl almaz bir şekilde zorlaştırmıştır.

*Ekmeğin 5 TL, kıymanın 160 TL, peynirin ortalama 90 ile 140 TL aralığında olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Üretimin temel enerji girdisi olan akaryakıt 30 TL oldu.

*Elektrik, doğalgaz, su fiyatları emeklilerin aylıkları ile karşılanamayacak düzeye geldi. Ama aynı zamanda en düşük emekli maaşının (daha yeni artırıldı) 3 bin 500 TL, ortalama emekli maaşının 4 bin TL olduğu, açlık sınırının 6 bin 400 TL, yoksulluk sınırının 21 bin TL, asgari ücretin daha yeni 5 bin 500 TL olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

“NEREDEYSE AÇLIK SINIRININ YARISI”

Açıklamada, asgari ücretin artık çalışanlar açısından ortalama bir ücret olduğu belirtilerek, “Bu durumda en düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olması kabul edilemez. En düşük emekli maaşının neredeyse açlık sınırının yarısı, asgari ücretin ise yüzde 63,5’u gibi komik bir oranla karşı karşıyayız. İktidar bahaneleri bırakmalı, TÜİK’in yalan enflasyon hesaplarına sığınmaya son vermelidir.” denildi.

“EMEKLİYLE ADETA DALGA GEÇİLİYOR”

Açıklamada, ülke tarihinde ilk kez 6 ayın sonunda ek bütçe yapıldığı hatırlatılarak şöyle denildi:

*Bu ek bütçede ne emeğiyle geçinenler ne de emekliler yer aldı. Ek bütçe, Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin artırılması, milletvekili maaşlarının artırılması, ve sermaye şirketlerine kaynak aktarmak için yapıldı. Emekliyle adeta dalga geçiliyor. İnsanca bir yaşam isteyenlere, açlık sınırının yarısı olan 3 bin 500 TL, aylık olarak reva görülüyor.

*Dini bayramlar öncesi olarak yılda 2 sefer olarak verilen ve adı ikramiye olan aslında harçlık bile sayılamayacak düzeye inen ödemeler için hiçbir iyileştirme yapılmamaktadır.

*Yani, emekliler yok sayılmakta, görmezden gelinmekte, umursanmamakta, sendikal örgütlenmelerine engeller çıkarılmakta adeta ölüme terk edilmek istenmektedir.

*Bütün bu olumsuzluklar için de emekliler haklarını istemekte, hakları için örgütlenmekte taleplerini almak için her türlü demokratik haklarını kullanmakta ısrarcı ve kararlıdırlar.

BEKLENEN TALEPLER

Açıklamada emeklilerin talepleri şu şekilde sıralandı:

-En düşük emekli maaşı açlık sınırının üstünde olmalıdır. Emekli maaşlarının Temmuz ayı artışı bu barem baz alınarak oransal artış yapılmalıdır.

-İkramiyeler yılda 4 sefer ödenmeli ve asgari ücret düzeyinde olmalıdır.

-Temel tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınmalıdır.

-Sağlıkta katkı payı uygulanmasından vazgeçilmelidir.

-Emekliler arasında aylık bağlamada adaletsizlik ve eşitsizliğe yol açan uygulamadan bir an önce vazgeçilerek, aylık bağlama oranında 2000 yılı öncesi oranına dönülmelidir.

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