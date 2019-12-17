Emekliler maddi durumlarını anlattı: Havanda su dövüyoruz

Kamera: Kubilay Altuğ

Emekliler için geçinmek zor. Kira, gıda, faturalar derken giderlerini karşılamakta zorlanan emekliler, emekli maaş ile geçinmenin zor olduğunu söylüyor. Tek bir maaşla ev geçindirmenin Türkiye şartlarında imkansız olduğunu söyleyen emekliler, açlık sınırının altında maaş aldıklarını ifade etti. Geçmişteki yaşantılarıyla şimdi ki yaşamlarını kıyaslayan emekliler, nefes almalarını sağlayacak oranda zam bekliyor.

“BU MAAŞLARLA YAŞAMAK MUCİZE”

Yüksek mühendis emeklisi Celal Ulaş, 2 bin 150 TL maaş aldığını belirterek bugün emekli bir parlementerin aldığı maaş 10 ila 12 bin iken asgari ücretin 2 bin lira olmasını bir sefalet ücreti olarak gördüğünü söyledi.

Ulaş, “Bir kişi bu maaşla evine bakacak. İhtiyacını, beslenmesini giderecek. Çoluğunu çocuğunu okutacak. Bunu konuşmak dahi bizim için son derece üzücü. Geçmiş dönemde aldığımız emekli maaşı, kıdem tazminatı bir daire için bize yetiyordu. Bugün baktığımız zaman bu tam bir hayal.

Bu maaşlarla yaşamak mucize. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Havanda su dövüyoruz. Bugün asgari ücretin 3 bin 500 civarlarında olması lazım ki o zaman vatandaş yürüyebilsin, rahatlasın. Açlık sınırının bile 5 bin civarında olduğunu söylüyor rakamlar. Böyle bir Türkiye’de bu maaşlarla geçinmek herhalde hayaldir.

Babam TIR şoförüydü. İki çocuk büyüttü. Tek maaşla ev geçindirdi ve okuyabildik. Bugün bir öğrencinin yurttaki aylık masrafı 750 TL en az. Bunun yemesi, içmesi diğer ihtiyaçları yok. Türkiye, çok zor şartlardan geçiyor. Emekli maaşlarının da 3 bin 500 TL’nin altında olmaması gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun da bunu gündeme getirmesi gerekiyor.” diye konuştu.

“GEÇMİŞTE PARANIN DEĞERİ VARDI”

Sema Emirdağı, iki 2 çocuk annesi bir emekli. Geçmişte çocuklarını maddi imkanların yetersizliği nedeniyle okutamadığını ancak şu an kızının hem okuyup hem çalıştığını söyleyen Emirdağı, “ Biz 7 kardeştik. Babam bizi zor şartlar altında büyüttü ama okutamadı. O zamanlar bu kadar pahalılık yoktu belki ama paranın değeri vardı.

Ama şimdi 10 kişi de çalışsa maaşlar yetmiyor. Çok az. Eşim emekli olalı 20 sene oldu. Aldığımız para 2 bin 300 lira. Bu parayla ne yapabilirsin? Mümkünatı var mı? Arkadaşları görüyorum pazarda, çürükleri topluyorlar. E yok. Ne yapsınlar? Emeklinin durumu belli. Yüzde 4, yüzde 4. Ne yapacağız bu yüzde 4’le? Hayat çok pahalı.” ifadelerini kullandı.

“BİR AİLEDE İKİ KİŞİ DE ÇALIŞSA KESİNLİKLE GEÇİNEMİYOR”

Malulen 1987 yılında emekli olan Suna Aydın ise 2 bin 500 TL maaş alıyor. Evi kira olmadığı için “Yetiştirebiliyorum” diyen Aydın, “Eskiden bir kişi geçindirebiliyordu evi. Çocuğu okutuyordu, iyi kötü ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi bir ailenin iki çocuğu olsa, iki kişi çalışsa kesinlikle geçinemiyor.” dedi.

“10 YIL ÖNCE ALDIĞI ÜRÜNLERİ ALAMAYIP PAZARDA ARTIKLARI TOPLUYORLAR”

“Buraya gelen emeklinin çoğu almakta olduğu ücretlerle geçinememenin sıkıntısı içindeler.” diyen Türkiye Emekliler Derneği Avcılar Şube Başkanı Necdet Kömeçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pazara gidip para bittiğinde yarı yolda kalıyorlar. Almak istediklerini alamıyorlar. Oysa bundan önceki yıllarda istediğimizi alıyorduk. ‘Biz çaresiziz. Sesimi duyurun’ diyorlar. Bundan 10 yıl önce aldığı ürünü alamayıp pazarda artıkları topluyorlar”