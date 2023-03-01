Emekliler Sendikası: Deprem değil, ihmal öldürür!





Tüm Emekliler Sendikası Bornova Şubesi Başkanı Mehmet Düşünceli tarafından okunan açıklamada, depremler sonrası 44 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca yurttaşın evinden, köyünden, şehrinden olduğu, şehirlerin tarih ve kültürlerinin yok olduğu hatırlatıldı.

“Bugün yitirdiğimiz canlarımızı anmak, onların anılarını yaşatmak, yakınlarını yitirenlerin acısını paylaşmak için buradayız” denilen açıklamada, “Bugün burada canlarımızı anarken yaşadıklarımızın kader olmadığını da açıkça belirtiyoruz. Bu ecelsiz ölümler nasıl ki Japonya’da , Şili’de can almıyorsa bizde de almayabilir. Bizim kaderimiz hep enkaz altında kalmak olamaz! Ve biliyoruz ki ülkemizde yeni depremler olacak. Başta İstanbul , İzmir olmak üzere başka yerler için bilim insanları bas bas bağırıyor.” ifadelerine yer verildi.

“Deprem değil, ihmal öldürür” denilen açıklamada, alınması gereken önlemler ise şu şekildöe sıralandı:

– İmar planları, orada yaşayan insanların güvenli, sağlıklı konutlarda insanca yaşamalarını temel almalı, rant yaratmayı düşünmemelidir.

– Yapılaşmaya açılacak yerler, orada yaşayan halkın seçeceği temsilciler, meslek odaları, bilim insanları tarafından belirlenmeli ve denetimleri TMMOB tarafından yapılmalıdır.

– “İmar affı” , “imar barışı” gibi bir avuç rantiyeciye hizmet eden ve binlerce insanın yaşamına mal olan uygulamalar kesinlikle olmamalıdır.

– Devlet görevi verilen sorumlular kesinlikle atandıkları görevlerin uzmanı olmalı, liyakat yerine sadakat tercih edilmemelidir.

– Yaşanan deprem sonrasında ülkemizin tümünün üstüne çöken enkazın her açıdan sorumluları kesinlikle hesap vermeli, bir daha böyle bir yıkım yaşatılmamalıdır.

– Bu depremden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamalıdır.

– Sorumluluğu olanlar derhal istifa etmelidir.