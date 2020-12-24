Emekliler yine intibaksız kaldı

Sertel, “Almanya’da bir emekli 1.640 Euro yani 15.300 lira alıyor. Türkiye’deki ortalama emekli maaşı ise ne yazık ki 1.500 lira” dedi.

ÇOĞUNUN MAAŞI DÜŞÜK

Sertel, oylama öncesinde AKP ve MHP’li milletvekillerine “Sizin de anneniz babanız emeklidir mutlaka. Komşularınız vardır emekli olan, onları düşünün, arkadaşlarınız vardır, dostlarınız vardır” diye destek istedi ancak sonuç değişmedi. Sertel şunları söyledi:

“Türkiye’de 13.2 milyon emeklinin 9 milyon 900 binini bizzat emekli olanlar, 3.8 milyonunu ise dul ve yetimler oluşturuyor. Bu emeklilerin 7 milyon 900 bini asgari ücretin altında maaş alıyor. Almanya’da bir emekli 1.640 Euro yani 15 bin 300 lira alıyor. Ama Türkiye’deki ortalama emekli maaşı ne yazık ki 1.500 lira.”

9 BİN İŞ GÜNÜ ÖDEMİŞ İNSANLARA HAK VERİLMİYOR

Atila Sertel, emeklilik yaşının da yükseltildiğine dikkat çekti. Emeklilikte yaşa takılanların da hakkının verilmesini isteyen Sertel, “55 yaşına gelmiş, 9 bin iş gününü ödemiş insanlara dahi emeklilik hakkı verilmiyor. 2048 yılında 65 yaşından önce kimse emekli olamayacak” dedi.