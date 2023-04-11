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11 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineEmeklilerden tarihi 'soğan' tepkisi! 'Acil satılık soğan vardır!'

Emeklilerden tarihi ‘soğan’ tepkisi! ‘Acil satılık soğan vardır!’

Alaturka Online
Alaturka Online

Emeklilerden tarihi ‘soğan’ tepkisi! ‘Acil satılık soğan vardır!’

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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