Emeklilere promosyon ödemesi için taahhütname onayı şartı kalktı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emekli promosyon ödemelerine ilikin karar aldı. Buna göre, promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin

promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildi.

Kararın gerekçesi için TBB, “Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, risk grubu içerisinde yer alan emeklilerimizin toplu taşıma gibi kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye atmalarını önlemenin amaçlandığını” belirtti.

ÇOĞU EMEKLİ BANKAYA GİDİYORDU

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi taahhütname onayı alınmak koşuluyla yapıldığını hatırlatan TBB, “onay bankalar tarafından şube dışı kanallardan (ATM, İnternet/Mobil Bankacılık, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) alınabilmekle birlikte, emeklilerimizin yoğunlukla banka şubelerini ziyaret ederek onay verdikleri görülmektedir” dedi.

Diğer taraftan maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkının her zaman saklı tutulacağı belirtildi.