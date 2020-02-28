Çalışma Yaşamı programında DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz canlı bağlantılarla programa katıldı. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Emeklilerin promosyon beklentisi – Çalışma Yaşamı (22 Şubat 2020)