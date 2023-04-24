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23 Nisan 2023
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Emeklinin gözü enflasyon zammında

Alaturka Online
Alaturka Online

Yılın ilk çeyreğinin geride kalması ile birlikte açıklanan 3 aylık enflasyon verileri, emekli ve memur maaş zamları için de belirleyici oldu. Bu yılın ocak-mart dönemini kapsayan ilk 3 ayında tüketici enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yüzde 12.5 oranında arttı. Mevzuat gereği emekli maaşları ocak ve temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa, hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı kadar zamlanıyor.

YÜZDE 25’İ BULABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını da açıklamıştı. Asgari ücret ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. 2023 başında her yıl 2 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için ocak zammı refah payı ile birlikte yüzde 30 olarak açıklandı. Bunun yanında en düşük emekli maaşı önce 5.500 TL, ardından yapılan düzenleme ile 7.500 TL’ye çıkarıldı. Emeklilerin bayram ikramiyesi ise geride kalan Ramazan Bayramı dönemi ile birlikte 2.000 TL olarak hesaplara yansıdı. Merkez Bankası’nın nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37.72 iken, bu anket döneminde yüzde 37.77 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31.63 iken, bu anket döneminde yüzde 31.02 oldu. Bu beklentiler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkının yüzde 21-25 arasında olması bekleniyor.

 

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