Emekliye ek zam yapılmamasına muhalefetten tepki

Kabine toplantısının ardından emekliye ek zam yapılmamasına muhalefet tepki gösterdi. En düşük emekli maaşının 4 bin 253 TL olması tekliflerinin reddedildiğini ve emeklinin 2 bin 500 bin TL ile yaşamaya mahkum edildiğini belirten muhalefet partisi temsilcilerinden acilen ek zam için çağrı yapıldı.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurların Ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını, emeklilerin taban maaşının 2500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Ancak milyonlarca emekliye ek zam yapılmaması hayal kırıklığı yarattı. Muhalefetten de konuyla ilgili açıklamalar geldi.

CHP’NİN ÖNERİSİ 4 BİN 253 TL İDİ

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, TBMM‘de en düşük emekli maaşının 4 bin 253 TL olması yönünde tekliflerinin reddedildiğini hatırlatarak, “İktidar emekliye 2500 TL ile yaşa diyor! Bu yoksulluk düzenini değiştireceğiz!” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da “CHP’nin en düşük emekli maaşı 4253 TL olsun teklifini reddeden AKP, emekliyi 2500 TL ile yaşamaya mahkum etti. Hem de zamlar yağmur gibi yağmaya devam ederken…” tepkisini gösterdi.

“DÜNYADA EMEKLİSİNE EN AZ DEĞER VEREN HÜKÜMET”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuyla ilgili açıklamasında, “Emekliye sadece enflasyon oranında zammı yeterli görüp, asgari ücretin 4250 TL olduğu bir dönemde emeklilerin kahir ekseriyetini 2500 TL’ye mahkum ettiniz. Dünyada emeklisine en az değer veren hükümet olarak tarihe geçiyorsunuz. Yazıktır, günahtır, ayıptır” dedi.

“MİLLETE AŞIK OLAN, YILBAŞINDA FAHİŞ ZAMLARLA MİLLETİNE TUZAK KURMAZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Milletime sesleniyorum; biz size aşığız” sözlerine tepki gösterdi. Yeni yılda yapılan zamları hatırlatan Öztrak, “Anlaşılan aşkı bayağı yanlış anlamış. Millete aşık olan; yılbaşında fahiş zamlarla, milletine tuzak kurmaz. Doları kasten köpürtüp, milletin alın terini bir gecede silkelemez. Millet nezdinde bu aşk, yalancı aşktır” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

İYİ Parti’den de ek zam yapılmamasına tepki gösterildi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, “Elektrik, doğalgaz, benzin ve iğneden ipliğe kadar yapılan fahiş zamlar ortadayken, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamı ciddiye alınamaz. Enflasyona ezdirilen memur, işçi ve emekliye acilen ek zam verilmelidir. Kesin çözüm için derhal sandık gelmeli; bu iktidar gitmelidir!” diye konuştu.

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