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27 Nisan 2023
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Emekliye kredi dolandırıcılığı! Çok sayıda kişi tutuklandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, emeklilere kolay şekilde kredi vermeyi vadederek maaşlarını haczeden şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Üç ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından Denizli, Aydın, Ankara ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda aralarında avukat Ş.G’nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

EMEKLİLERİ 8 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Adreslerde yapılan aramalarda, senet, ajanda ve benzeri evraka el konuldu, 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 22 ilde 97 emekliyi yaklaşık 8 milyon lira dolandırdıkları ileri sürüldü.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemi tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 12’si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi. (AA)

Alaturka Online
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