Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bakan Selçuk’tan açıklama!

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinde yeni açıklama Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Corona virüsü ekonomik çalışmaları kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, emeklilerin Ramazan bayramı ikramiyelerini öne alındığını açıkladı. İşte 2020 emekli Ramazan Bayramı ödeme tarihi…

BAKAN SELÇUK’TAN EMEKLİ İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Ramazan Bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için “Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz” dedi.

2020’DE EMEKLİLER NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emeklilere 2020’de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik olmazsa Ramazan ve Kurban Bayramı için biner lira ödenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsüne karşı alınan ekonomik kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

EVDE EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Emekli maaşımı evde almak istiyorum diyen emekliler için başvuru e devlet üzerinden yapılacak. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet’ten yapılabilecek.

İLGİLİ HABER SSK, SGK, Bağkur emekli promosyonu nasıl alınır? Emekli promosyon ödemeleri açıklaması… İLGİLİ HABER Ne zaman emekli olurum?