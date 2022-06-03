Emin Çölaşan’a vefa

Ankara’da Çankaya Belediyesi, Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği ile anlamlı bir projeye imza attı. İlçede yaşamış şair, yazar ve sanatçıların isimleri hayattayken ikamet ettikleri binada ölümsüzleştirdi.

Yavuz ALATAN

“Çankaya’da Yaşamış Yazar ve Şairlerin İzinde” adlı proje ile toplumsal birer değer olan kişilerin isimleri ve bilgilerinin yer aldığı tabela ve plaket yaşadıkları binaların girişlerine asıldı.

ZÜLFÜ LİVANELİ…

Projenin ilk ayağında yazarımız Emin Çölaşan da bulunuyor… Diğer isimler ise şöyle açıklandı: “Yazar Fakir Baykurt, Cin Ali’nin yaratıcısı yazar Rasim Kaygusuz ve eşi öğretmen Remziye Kaygusuz, Türk Halk Müziği’nin usta ismi Özay Gönlüm’ün yanı sıra Altan Öymen, Enver Ziya Karal, İsmail Hakkı Tonguç, Muammer Aksoy, Orhan Asena, Semih Sergen, Suna Kan, Talip Apaydın, Üstün Dökmen ve Zülfü Livaneli’nin plaketi evlerine azıldı.”