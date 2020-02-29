Emina’dan maske sözü

Şarkıcı Emina Jahovic sosyal medya hesabından maskeli bir fotoğrafını paylaştı ve altına esprili bir not düştü.

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve çok sayıda ölüme yol açan Corona virüsü hemen herkesin korkulu rüyası haline geldi. Pek çok insan bu virüse yakalanmamak adına sokakta maskeyle gezer oldu ve özellikle uçak yolculuklarında sürekli olarak maske takmaya başladı.

Sosyal medya hesaplarından maskeli fotoğraflarını paylaşan ünlüler arasına şarkıcı Emina Jahovic de katıldı. Bir uçak yolculuğu sırasında çekilmiş fotoğrafını takipçileri ile paylaşan Jahovic bu fotoğrafın altına; “Bu geceki konserimde maskemi çıkaracağım söz veriyorum” notunu düştü.