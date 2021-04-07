Emine Erdoğan, Endonezya Büyükelçiliğinin “Endonezya Tanıtım” etkinliğine katıldı

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen "Endonezya Tanıtım" etkinliğine katıldı.

Etkinliğe Emine Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Hülya Çavuşoğlu, yabancı büyükelçi eşleri, yerli ve yabancı tasarımcılar ile tekstil sektörünün temsilcileri katıldı.

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, burada yaptığı konuşmada, "Bu etkinlik aracılığıyla, iki Müslüman ülkenin kalplerini her zamankinden daha yakın bir şekilde birleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Etkinlikte, Endonezya ve Türkiye’nin moda endüstrilerini yakınlaştırmak amacıyla Güneydoğu Asya'daki tesettür giyim modasının önde gelen markaları, Türkiye için özel olarak oluşturdukları koleksiyonu tanıttı.