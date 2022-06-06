Emine Erdoğan: Su tüketimi bilincine sahip olmanın hayati önemi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Geleceğe dair su kıtlığı uyarıları verilen dünyamızda, doğru su tüketimi bilincine sahip olmanın hayati bir önemi var” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen ‘Çevre Dostu 1000 Okul Projesi’ kapanış töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilham dolu bir projesinin daha hayata geçmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Çocukları geleceğe yön veren liderler olarak yetiştirmeyi hedefleyen tüm projeleri takdirle karşıladığını belirten Erdoğan, bakanlığa ve emeği geçenlere teşekkür etti.

‘DOĞAYA DUYARLI BİREYLER OLARAK YETİŞSİN İSTİYORUZ’

‘Çevre Dostu 1000 Okul Projesi’nin, ‘Ağaç yaşken eğilir’ sözünün vücut bulmuş hali olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan,

“Bildiğiniz gibi, öğrenmeyi ezberden ayıran, bilgiyi içselleştirmek ve hayata geçirmektir. Bu da ne kadar erken olursa, o kadar kalıcı olur. Evlatlarımız, doğaya karşı ilgili ve duyarlı bireyler olarak yetişsin istiyoruz. Yüksek bir çevre bilincine sahip olmalarını arzu ediyoruz.

Ancak bu kavramların yaşamdaki karşılıklarını göstermez ve uygulayabilecekleri imkanları oluşturmazsak hedeflerimiz yalnızca güzel temenniler olarak kalır.

Çocuklar, vakitlerinin çoğunu okulda geçiriyor. Dolayısıyla okulların fiziksel yapısının, onların doğa dostu yaşam pratikleri kazanacakları bir ortama dönüşmesi çok önemli” diye konuştu.

Erdoğan, okullara, enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması için sensörlü ve LED lambalar yerleştirildiğini, temiz enerji kaynaklarına dair farkındalık oluşturmak için güneş enerji panelleri kurulduğunu, öğrencilerin atık yönetimini öğrenmeleri için ihtiyaç duydukları her alana sıfır atık kutuları yerleştirildiğini aktararak,

“Geleceğe dair su kıtlığı uyarıları verilen dünyamızda, doğru su tüketimi bilincine sahip olmanın hayati bir önemi var. O yüzden, okullardaki tüm bataryalar fotoselli ve zaman ayarlı bataryalarla değiştirildi.

Ayrıca yağmur suyunun bahçe sulamasında kullanılması için depolama sistemleri oluşturuldu. Öğrencilerin bu değişimin sonuçlarını gözlemleyebilecekleri gösterge panelleri kuruldu. Böylece tasarruf tedbirlerinin bireye ve topluma olan olumlu yansımalarını bizzat göreceksiniz.

Bunun yanında, bu bin okulda, geri dönüşüm malzemelerinden oluşan sıfır atık kütüphaneleri kuruldu. Bu sayede çocuklar, ileri dönüşümün, atık malzemelere yeni kullanım alanları sağladığını öğrenecek” dedi.

‘ÖRNEK OLACAK ŞEKİLDE YAŞAYIN’

Öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bütün gayretimiz, sizlerin hak ettiğiniz güzel bir geleceğe kavuşmanız için. Benim de sizden küçük bir ricam var; lütfen okulda öğrendiklerinizle kendinize doğa dostu bir hayat kurun ve herkese örnek olacak şekilde yaşayın. Başkasına verilecek en güzel nasihat, insanın kendi davranışıdır. Unutmayın ki tabiat sizin geleceğinizdir. Ona sahip çıkın” diye konuştu.

ÇEVRE DOSTU OKUL LOGOSU

Program kapsamında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu, ‘Tebessüm’, ‘Tohumlar Fidana’ ve ‘Küçük Çevreler’ şarkılarını seslendirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emine Erdoğan’a günün anısına lale motifli tablo hediye etti. Bakan Özer, Emine Erdoğan’ın isteği üzerine, ‘Çevre Dostu 1000 Okul Projesi’nde yer alan okullara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca ‘Çevre Dostu Okul Logosu’ yerleştirileceğini söyledi. (DHA)

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