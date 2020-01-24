Eminem, Manchester bombalı saldırısına atıf yapan albümünü savundu: Aşırı hassaslar, kolay kırılanlar için değil

Britanya’nın Manchester şehrinde 2017’deki Ariana Grande konseri sırasında düzenlenen ve 22 can alan bombalı saldırıya atıf yapan şarkısına özellikle şehrin müzik gruplarından belediye başkanına dek ‘kırmızı çizgileri çiğnediği, hiç gerek yokken yaraları kanattığı’ gibi eleştiriler alan Eminem, Twitter’dan açık mektup yayımladı.

ABD’li rapçi, “Oyunda ‘bombalar uzağa’ diye bağırmayı düşünüp taşınıyorum, sanki bir Ariana Grande konserinin dışında bekler gibi” demesinin ardından, bomba patlaması sesleri koyduğu şarkı için rutubetten nem kapanlar, kolay kırılan, cesaretini kaybedenler için yapmadığı savunmasını getirdi.

Gerçek adı Marshall Mathers olan Eminem, 11. albümünde bazı sözlerle vicdanları şoke etmeyi amaçladığını, bunun insanı olumlu şekilde harekete geçirebileceğini söyledi. Tepki gösterenlerin bağlamından kopardığı sözlerin birebir alınmaması, albüme hakim olan şiddetle ilgili ana tema bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Açık mektubuna “Nazik dinleyici” diye başlayan dünyaca ünlü sanatçı, şöyle devam etti:

“Bugünün harika dünyasında o kadar sıradan hale gelen cinayetle kafayı bozmuş kendinden geçmiş bir toplumuz. Ben de düşündüm ki niye bununla dalga geçmeyeyim ve altına ritm döşeyerek öldürmeyeyim? O yüzden silaha sarılmadan evvel izah etmeme izin verin.”

“Bu albüm aşırı hassaslar için yapılmadı. Kanlı bir cinayetin çığlıklarından kolaylıkla inciniyor, cesaretiniz kırılıyorsa, bu size göre bir koleksiyon olmayabilir. Bazı parçalar öyle tasarlandı ki, vicdanları şoke etsin, bu olumlu eylemlere de neden olabilir. Maalesef karanlık gerçekten üzerimize çökmüştür.”

“Dolayısıyla gördüğünüz üzere bu örnekte cinayet her zaman kelime manasına gelmediği gibi hoşlukla da karşılanmıyor. Bu çubuklar sadece çekmecedeki en keskin bıçaklar için yapılmıştır. Albümün kurbanları huzur içinde uyusun. Geri kalanlar lütfen bir dahaki sefere daha dikkatli dinlesin. İyi geceler!

“En derin sempatilerimle, Eminem.”